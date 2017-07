De “alma lavada”, Petros exalta torcida e fala em final contra o Coxa

A heroica vitória de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no último sábado, no Rio de Janeiro, não deslumbrou o elenco do São Paulo. Quem garante é Petros, para quem o duelo desta quinta-feira,às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Morumbi, é uma final de campeonato.

“Nossa sensação é de dever cumprido, foi um jogo para lavar a alma. Estamos cientes da situação, que ainda não é favorável, mas é um jogo que fica na história. Esperamos que toda a falta de sorte tenha ficado para trás”, ressaltou o volante, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, no CCT da Barra Funda.

“O futebol te proporiciona isso: quando você acha que está bem, ele te derruba. Nem poderíamos dizer que estava tudo errado. Ganhamos um jogo importante contra um grande rival e fora de casa. Foi histórico e prova de que somos capazes com humildade e trabalho. Não podemos perder essa identidade. A partir de hoje, o pensamento é o Coritiba e em melhorar”, acrescentou.

Com o triunfo diante dos cariocas, o Tricolor finalmente deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao chegar ao 15º lugar, com 19 pontos ganhos, os mesmos do Coxa, que perdeu para o Atlético-MG, domingo, por 2 a 0, em casa. Por isso, a importância de vencer o confronto válido pela 18ª rodada do torneio e desgarrar dos paranaenses na tabela.

“É um jogo de seis pontos, uma final, porque a gente pode conseguir deixar um adversário para trás e acumular mais uma vitória nos últimos quatro jogos. Aproveito para convocar o torcedor para que nos apoiem, eles têm sido nosso combustível extra. Tenho certeza de que faremos mais uma grande partida”, assegurou.

Se no momento o São Paulo navega em mares tranquilos, isso se deve à improvável virada sobre o Botafogo. No sábado, o time treinado por Dorival Júnior perdia por 3 a 1 até os 39 do segundo tempo. Em questão de oito minutos, os visitantes marcaram três gols e deixaram o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem.

Petros atribuiu a reação à mudança do “espírito e a humildade de saber que, se não disputar todas as bolas como se fosse a última, não iríamos para lugar nenhum. Esse é o espírito que queremos. Futebol é complicado, confiança só vem com vitória. Com ela, você faz o seu melhor. Os clubes que estão na ponta têm confiança maior. E nós não podíamos falhar. Preferíamos fazer o simples porque qualquer erro poderia resultar em algo drástico. Temos grandes jogadores e precisamos deles, todos sabem como podem somar. Se todo o potencial for executado, teremos qualidade”, bradou.

O camisa 6, porém, não se esqueceu do apoio vindo das arquibancadas. “Gostaria de frisar a importância da torcida, a principal responsável pela reação, principalmente pela mudança de postura do time. Se fosse em outro lugar, já teriam abandonado o time. Agora é passo a passo, não está tudo resolvido. Quinta-feira temos uma partida dificílima contra o Coritiba, que também está em situação delicada, e precisamos vencer esse jogo”, encerrou.