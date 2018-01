David Neres é eleito o melhor jogador do 1º turno do Holandês

David Neres foi eleito o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Holandês. Ao fim das primeiras 18 rodadas, o atacante revelado pelas categorias de base do São Paulo foi quem somou mais pontos no sistema desenvolvido para calcular uma média baseada nos gols, assistências, chances criadas, acerto de passes e outras estatísticas.

Anunciado como novo reforço do Ajax em janeiro do ano passado, David Neres não demorou muito para se adaptar ao futebol holandês e logo se tornou um dos principais jogadores da equipe. Com oito gols e nove assistências até aqui, ele vem mostrando que não deve demorar para que receba propostas de clubes mais poderosos da Europa.

Com 87,5 pontos, David Neres apareceu na primeira colocação do ranking, seguido pelo atacante Hirving Lozano, do PSV, que somou 86 pontos. O zagueiro Joel Veltman, companheiro do brasileiro no Ajax, ficou em terceiro, com 85,7 pontos.

Antes de ser eleito o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Holandês, David Neres havia sido escolhido como o jogador do mês da competição apenas em outubro. Atuando com a camisa do maior campeão nacional, ele agora espera tirar a diferença de cinco pontos para o rival PSV e colocar o Ajax na tão sonhada liderança da disputa por pontos corridos.