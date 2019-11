Daniel Alves volta a treinar na véspera da partida contra o Vasco

Nesta quarta-feira, o São Paulo encerrou a preparação para a partida contra o Vasco, que acontece nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi. No último treino antes do jogo, o Tricolor com a presença de Daniel Alves no gramado.

O camisa 10 ficou de fora da atividade realizada na terça-feira, tendo trabalhado na parte interna do CT da Barra Funda. O São Paulo tem um planejamento específico para o veterano, visando a manutenção da forma física do jogador na reta final do Campeonato Brasileiro.

Assim, Daniel Alves está confirmado para a partida da quinta-feira. Resta saber se o camisa 10 será mantido no meio-campo, como atuou nas duas últimas partidas, ou se retornará à lateral-direita. Pablo, que retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, deve ser titular.

Dessa forma, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Vasco é: Tiago Volpi; Juanfran (Daniel Alves), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Igor Gomes; Antony (Daniel Alves), Vitor Bueno e Pablo.

No momento, o São Paulo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos somados. A posição na tabela garante a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Depois de enfrentar o Vasco, o Tricolor terá pela frente o Grêmio, no domingo, às 19h, em Porto Alegre.