Daniel Alves revela ter tido propostas para voltar ao Barcelona e à Juventus

Principal contratação do São Paulo na temporada, Daniel Alves revelou nesta quinta-feira, em entrevista especial para a plataforma The Players’ Tribune, que teve propostas para voltar para dois de seus ex-clubes após sair do PSG: Barcelona e Juventus.

“Eu tive a possibilidade de voltar para a Juventus, eu tive possibilidade de voltar para o Barça. Eu não tomo a decisão assim: Ah, vou por ali. Não. Eu começo a juntar: indo para esse lugar o que esse lugar vai me apontar, o que vai melhorar para mim, o que vai me tornar uma melhor pessoa, melhor profissional?”, revelou o lateral.

“E eu fui começando a linkar: a estrutura que tem, a possibilidade que tem, a história que o clube tem, a estabilidade que pode me dar. Fui juntando tudo isso. O único link que começou a se fazer foi esse. E aí vou tomar a decisão”, seguiu.

O camisa 10 Tricolor foi apresentado no Morumbi no início de agosto e já entrou em campo quatro vezes pelo time paulista, com duas vitórias, um empate, uma derrota e um gol anotado em sua estreia frente ao Ceará.

“O que eu queria para mim era a estabilidade para eu poder lutar pelo Mundial de 2022. Isso era onde começava o processo de aceitar o seguinte desafio. A grande maioria dos clubes não me propuseram isso, porque eles não acreditam, eles acham que eu tenho data de validade. E minha data de validade eu falo desde quando eu comecei como jogador de futebol: Eu sou livre. Eu decido quando começa, e eu decido quando acaba”. completou o jogador, que já havia comentado em sua apresentação sua intenção em disputar a Copa do Catar.