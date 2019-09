Daniel Alves revela que Diniz renovou ânimo do elenco

Após o empate do São Paulo, diante do líder Flamengo, no último sábado, em pleno Maracanã, o camisa 10 são-paulino, Daniel Alves, revelou que, em apenas dois dias de trabalho, Fernando Diniz já renovou os ânimos do time.

“No pouco tempo que o Diniz está no comando deu uma renovada nos ânimos. Ele tentou passar um pouco da ideia e implementar algumas coisas muito interessantes para nós. Acredito que a equipe conseguiu captar sua ideia, qual a sua pré-disposição. Enfrentar o Flamengo hoje não era fácil. Demos um passo a frente. Criamos situações, jogamos com o bloco sempre bem posto no campo, dificultando a comodidade que o Flamengo está acostumado”, comentou.

Daniel ainda comentou sobre a polêmica que ronda o Morumbi, de que ele teria sido o “mentor” da negociação com o novo treinador, após vazamento de um áudio de Wagner Mancini, ex-coordenador de futebol do Tricolor.

“Não mentor. Minhas mentorias são mais caras, não são tão baratas assim. Mas se está falando muito desinformado das coisas. Nós, como capitães e jogadores mais experientes, quando somos questionados pelo clube damos nossa opinião. Mas evidente que as decisões são tomadas pelo clube. Tentamos sempre pensar no São Paulo, em alguém que implemente algo diferente do que estamos acostumados. Estamos muitos felizes pela vinda dele para o comando. A equipe está assimilando bem a proposta dele, tenho certeza que vai se criar uma identidade, algo diferente do que o São Paulo está acostumado. Mas essa é a identidade que queremos, o espírito que queremos aqui dentro. Uma das grandes qualidades do Diniz é essa de implementar o espírito que ele quer dentro de um grupo. Por isso estamos aqui, sempre pensando no bem do São Paulo”, finalizou.

Sete jogos sem vencer, o São Paulo ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, 13 a menos que o líder Flamengo.