Daniel Alves revela para quem torcerá na final da Libertadores

O São Paulo não estará em campo na final da Libertadores, que acontece neste sábado, às 17h, mas Daniel Alves comentou sobre a grande decisão em uma live realizada em seu perfil do Instagram. O jogador revelou que torcerá pelo Flamengo, que enfrentará o River Plate.

“Como assim para quem vou torcer? Pelo Flamengo, é Brasil. Tem que torcer pelos amigos, pelo Brasil”, afirmou o camisa 10.

Uma eventual conquista do Flamengo na Libertadores poderia ajudar diretamente o São Paulo. Isso porque, caso o Rubro-Negro seja campeão, o número de times classificados no Campeonato Brasileiro para a fase de grupos da Libertadores em 2020 aumentaria para cinco.

No momento, o São Paulo é o sexto colocado do Brasileirão, com 53 pontos conquistados. O Tricolor está a seis do Grêmio, que está na quarta posição. Neste domingo, o time comandado por Fernando Diniz enfrenta o Ceará, no Castelão, às 19h.