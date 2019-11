Daniel Alves e outros dois titulares são poupados de treino do São Paulo

Após a derrota amarga para o Athletico-PR, o São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira. De olho no Santos, adversário deste final de semana, o técnico Fernando Diniz não contou com a presença de Daniel Alves, Tchê Tchê e Arboleda. Os atletas fizeram um trabalho na parte interna do CT da Barra Funda.

A boa notícia para o torcedor são-paulino, no entanto, é que os três titulares realizaram uma atividade de fortalecimento e não preocupam para o San-São deste sábado, às 17 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocados para defender a Seleção Brasileira olímpica, Antony e Walce são os desfalques certos no elenco de Diniz. Mesmo que não tivesse sido chamado por Guilherme Dalla Déa, o ponta do Tricolor cumpriria suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Diante dessa situação, o treinador precisa pensar em opções para substituir a joia do São Paulo. A tendência é que o comandante escale Juanfran ou Igor Vinícius na lateral-direita e Daniel Alves assuma a vaga deixada na ponta. A outra opção é manter o camiseta 10 na lateral e promover Calazans, Helinho ou Toró para o lugar do jogador de 19 anos.

No gramado, Fernando Diniz dividiu o elenco em três equipes e realizou uma atividade de ataque contra defesa. Apesar de não ter dado pistas da escalação, um provável São Paulo deve contar com: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Jucilei (Luan), Tchê Tchê, Igor Gomes e Vitor Bueno; Alexandre Pato e Pablo.

Com 52 pontos somados, o Tricolor Paulista precisa reencontrar o caminho das vitórias para diminuir a distância de quatro pontos para o Grêmio, último colocado na zona de classificação para a Libertadores da América.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com