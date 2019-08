Daniel Alves afirma que realizou “sonho de torcedor” ao estrear pelo São Paulo

Daniel Alves não poderia ter uma estreia melhor pelo São Paulo. O camisa 10 começou como titular na partida contra o Ceará, neste domingo, e marcou o único gol do jogo, garantindo a vitória do Tricolor. Apesar da atuação individual de destaque, o jogador de 36 anos preferiu exaltar a equipe em conjunto, além de reafirmar que está realizando um sonho de infância.

“Sentimento de satisfação. Quando eu cheguei aqui, falei que estava realizando um sonho de torcedor. E nem nos meus melhores sonhos eu tinha previsto isso. Estou feliz. Não só pela estreia, mas pela dedicação de todos, pela entrega, pela luta. Eu acredito que um prêmio individual (melhor em campo) não diz muito. Acredito que esse prêmio poderia ir para toda a minha equipe, que sofreu quando tinha que sofrer, criou situações de gols e conseguiu uma excelente vitória”, analisou o estreante em entrevista à Rede Globo.

Daniel Alves também elogiou a estrutura e organização do São Paulo, afirmando que veio para a melhor equipe do país. O camisa 10 acredita que o time tem de ter uma postura humilde para ser mais sólida e poder evoluir no futuro próximo.

“Acredito que eu vim para o melhor time (do futebol brasileiro). Para o time que tem mais organização, que cuida das divisões de base e por isso tem atletas jovens muito promissores. Acredito que esse time tem muito a crescer. Devagarinho vamos construindo solidez no trabalho. Estávamos falando durante a semana que temos que ser uma equipe sólida, que não tem vergonha de dar um passo atrás para se fortalecer. E esse é o espírito. Passo a passo vamos conseguindo as vitórias e os objetivos”, completou.

Em sua estreia, Daniel Alves atuou no meio-campo, jogando ao lado de Tchê Tchê e Liziero. Juanfran também fez sua primeira partida com a camisa Tricolor, participando do gol do time, ao encontrar Raniel dentro da área com um bom passe rasteiro.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. No entanto, o time tem uma partida a menos, contra o Athletico Paranaense, que acontecerá nesta quarta-feira, às 19h15, em Coritiba. Dessa forma, o Tricolor tem a chance de igualar a pontuação de Palmeiras e Flamengo, caso vença o Furacão.