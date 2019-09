Daniel Alves afaga Diniz após estreia e rebate áudio vazado de Mancini

O técnico Fernando Diniz ganhou uma série de elogios de Daniel Alves após estrear pelo São Paulo com empate sem gols contra o Flamengo. No Estádio do Maracanã, o jogador da Seleção Brasileira ainda rebateu o áudio vazado do ex-coordenador técnico Vagner Mancini.

De acordo com Mancini, o São Paulo havia decidido efetivá-lo como técnico, mas ficou em dúvida após ouvir um pedido de Daniel Alves por Fernando Diniz, o que motivou seu pedido de demissão. Questionado sobre o assunto, o lateral direito até brincou em alguns momentos.

“Se tiver que ficar com alguma coisa do Vagner, fico com o grande cara que conheci. Às vezes, quando você está em um momento de decepção, tem que respirar um pouco antes de fazer qualquer declaração que não vem ao caso. Isso está fora de lugar. Se eu tivesse esse poder, queria tê-lo em casa. Nem em casa tenho o poder de decisão”, sorriu.

Mais cedo, também no Maracanã, o diretor de futebol Raí evitou entrar em polêmica ao comentar o áudio de Vagner Mancini e confirmou que pediu a opinião dos jogadores sobre Fernando Diniz. Citado pelo ex-coordenador técnico na gravação, o experiente Daniel Alves procurou tratar a situação com naturalidade.

“Não fui mentor (da contratação de Diniz). Normalmente, minhas mentorias são um pouco mais caras. Como capitão e um dos jogadores mais experientes, quando questionados pelo clube, damos nossa opinião. Mas é evidente que as decisões sempre são tomadas pelo clube”, afirmou, generoso com o novo técnico.

“A gente tenta pensar sempre no bem do São Paulo e em alguém que implemente alguma coisa diferente do que estamos acostumados. Sinceramente, estamos muito felizes com a vinda dele (Diniz). A equipe está assimilando muito bem a proposta e tenho certeza que vai se criar uma identidade”, declarou.