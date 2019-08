Dani Alves tem mais da metade de títulos que o elenco do São Paulo somado

A contratação de Daniel Alves foi o grande trunfo do São Paulo na temporada. Vencedor, o veterano lateral-direito de 36 anos acumula 41 títulos na carreira, sendo o jogador com mais número de conquistas na história do esporte. O índice é tão alto que, juntando todas as conquistas do restante dos jogadores do Tricolor, a marca não chega a dobrar a do novo camisa 10.

Ao todo, os 29 atletas que compõe o elenco do São Paulo faturaram 71 títulos em suas carreiras, uma média de 2,5 títulos por jogador, e apenas 30 a mais que Dani Alves sozinho.

Além da seca de títulos do Tricolor, que não levanta um troféu desde 2012, quando faturou a Copa Sul-Americana, a falta de conquistas do elenco está relacionada também ao alto número de jogadores promovidos das categorias de base. Ao todo, 10 jogadores foram promovidos de Cotia nos últimos anos.

Dos 71 títulos, porém, apenas dois, os Campeonatos Brasileiros de 2007 e 2008 de Hernanes, foram conquistados defendendo o São Paulo. Tirando o camisa 15, nenhum atleta levantou uma taça pelo Tricolor.

Tirando o novo camisa 10, o atleta com mais títulos no elenco do clube é o volante Willian Farias, que já faturou dez troféus em sua carreira. Everton, Pato e Raniel aparecem com sete conquistas, enquanto Hernanes e Anderson Martins acumulam seis.

Confira os títulos dos jogadores do São Paulo:

Goleiros

Volpi (3) – Campeonato Catarinense (2014), Apertura do México (2016) e Supercopa do México (2017)

Jean (2) – Campeonato Baiano (2015) e Copa do Nordeste (2017)

Lucas Perri (0)

Júnior (0)

Zagueiros

Morato (0)

Anderson Martins (6) – Campeonato Baiano (2007, 2008, 2009 e 2010), Copa do Nordeste (2010) e Copa do Brasil (2011)

Arboleda (0)

Bruno Alves (2) – Campeonato Catarinense (2014 e 2015)

Walce (0)

Laterais

Igor Vinicius (0)

Reinaldo (3) – Campeonato Paulista Série A3 (2011), Copa Paulista (2011) e Campeonato Catarinense (2017)

Léo (2) – Primeira Liga (2016) e Campeonato Baiano (2018)

Volantes

Tchê Tchê (3) – Campeonato Brasileiro (2016 e 2018) e Supercopa da Ucrânia (2018)

Liziero (0)

Luan (0)

Hudson (4) – Campeonato Paulista (2007), Campeonato Paulista Série A-3 (2010), Campeonato Brasileiro Série C (2012) e Copa do Brasil (2017)

Willian Farias (10) – Campeonato Paranaense (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013), Campeonato Brasileiro Série B (2010), Campeonato Mineiro (2014), Campeonato Brasileiro (2014) e Campeonato Baiano (2016 e 2017)

Meio-campistas

Everton Felipe (3) – Campeonato Pernambucano (2014 e 2017) e Copa do Nordeste (2014)

Vitor Bueno (1) – Campeonato Paulista 2016

Hernanes (6) – Campeonato Brasileiro (2007 e 2008), Copa da Itália (2012/2013 e 2015/2016), Copa das Confederações (2013) e Campeonato Italiano (2015/2016)

Igor Gomes (0)

Atacantes

Everton (7) – Taça Rio (2009), Campeonato Carioca (2009, 2014 e 2017), Campeonato Brasileiro (2009) e Taça Guanabara (2014 e 2018)

Rojas (2) – Campeonato Equatoriano (2009) e Liga dos Campeões da Concacaf (2014)

Calazans (0)

Pablo (3) – Campeonato Paranaense (2016 e 2018) e Copa Sul-Americana (2018)

Pato (7) – Mundial de Clubes (2006), Recopa Sul-Americana (2007), Copa das Confederações (2009), Campeonato Italiano (2010/2011), Supercopa da Itália (2011), Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Paulista (2013)

Antony (0)

Raniel (7) – Campeonato Pernambucano (2015 e 2016), Copa do Nordeste (2016), Copa do Brasil (2017 e 2018) e Campeonato Mineiro (2018 e 2019)

Toró (0)

Helinho (0)

Total = 71 títulos