Dani Alves pode perder até 3 jogos graças à Seleção: “Seria importante estar aqui”

O São Paulo não poderá contar com um dos destaques da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza ao menos nos seus próximos dois jogos no Campeonato Brasileiro. Convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nos amistosos dos dias 10 e 13 de outubro, contra Senegal e Nigéria, respectivamente, Daniel Alves não estará à disposição do técnico Fernando Diniz contra o Bahia e Corinthians e pode perder também o duelo com o Cruzeiro dependendo da programação de sua programação de retorno ao Brasil.

Daniel Alves se apresentará à Seleção Brasileira nos próximos dias. O elenco verde e amarelo viajará até Singapura, no outro lado do mundo, para disputar dois amistosos contra seleções africanas. Os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados por Tite reclamaram bastante da não paralisação do Campeonato Brasileiro em datas Fifa, e o lateral-direito tricolor comentou sobre isso.

“Todos os campeonatos param quando as seleções jogam, esse é um dos poucos que não param. Não é um problema meu, estou aqui para servir meu país, vestir a camisa da Seleção, mas sabendo que nesse momento seria muito importante estar aqui no São Paulo”, afirmou Daniel Alves.

Mas não é apenas a Seleção principal que desfalcará os times que disputam o Campeonato Brasileiro. Antony foi convocado pela Seleção Olímpica comandada por André Jardine para os amistosos contra Venezuela e Japão, nos dias 10 e 14 de agosto, em Recife.

“Não queremos contar com desfalques, mas a partir do momento que são convocados, temos que valorizar e acreditar naqueles que vão entrar. Tenho certeza que eles têm tudo para corresponder à altura”, completou o técnico do São Paulo, Fernando Diniz.

Além do lateral-direito do São Paulo, os goleiros Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras), e Rodrigo Caio (Flamengo), Matheus Henrique (Grêmio), Gabigol (Flamengo) e Everton Cebolinha (Grêmio) foram os outros atletas que atuam no Brasil a serem convocados por Tite para os amistosos na Ásia.