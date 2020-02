Dani Alves e Seu Jorge roubam a cena no Bloco do Good Crazy

Rio de Janeiro? Salvador? Não. Para Daniel Alves, o carnaval foi celebrado em São Paulo mesmo. Neste domingo, o jogador do Tricolor exibiu toda a sua desenvoltura na percussão e se juntou a Seu Jorge para o Bloco do Good Crazy, na Zona Oeste da capital paulista.

A festa foi celebrada na Av. Faria Lima e começou as 14h (de Brasília). Seu Jorge, que já havia celebrado revéillon ao lado de Daniel Alves em Fernando de Noronha, foi a estrela musical do bloco, que atraiu uma verdadeira multidão em uma das principais vias de São Paulo.

Além de Seu Jorge, Daniel Alves também contou com a presença de alguns jogadores do Tricolor em cima do trio elétrico. O lateral-esquerdo Reinaldo participou da festa, assim como o lateral-direito Juanfran, que aproveitou para conhecer o carnaval brasileiro – é a primeira oportunidade que o espanhol tem de celebrar a data após se transferir para o São Paulo.

Passada a goleada por 4 a 0 sobre o Oeste, com direito a dois gols de Daniel Alves, o elenco tricolor só volta aos trabalhos na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para iniciar a preparação para o confronto com a Ponte Preta, domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.