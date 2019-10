Da “volância” para a armação: a nova vida de Liziero sob o comando de Diniz

Titular em três dos últimos quatro jogos do São Paulo, Liziero vem ganhando cada vez mais espaço sob o comando de Fernando Diniz. Antes tido apenas como segundo volante, o jogador passou a desempenhar outras funções com a chegada do novo treinador, que na última rodada apostou no jovem revelado em Cotia como armador da sua equipe.

Como Daniel Alves atuou na lateral direita contra o Avaí, no último domingo, Liziero foi testado como um verdadeiro “camisa 10”. A comissão técnica tricolor acredita que o atleta possui características que lhe permite criar as principais jogadas do time, como o bom passe, a movimentação e os dribles.

“Para mim, é tranquilo. Meio-campo é uma posição que na base joguei por muito tempo também. O que o professor acabar precisando, o que o jogo precisar, eu tentarei fazer o melhor possível para ajudar a equipe”, afirmou Liziero em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

“Quando você está jogando de volante, você consegue pegar o jogo um pouco mais de frente. Quando você joga de meia, fica um pouco mais de costas, com a marcação mais próxima. Tem que mudar um pouco o estilo de jogo para poder se adaptar bem”, completou, reconhecendo algumas diferenças entre as funções.

Antes, com Cuca no comando, Liziero costumava atuar estritamente como segundo volante, formando dupla com Tchê Tchê. Contra o Athletico-PR, por exemplo, ele até chegou a jogar aberto pela esquerda e, inclusive, foi assim que o São Paulo chegou ao gol da vitória, porém, o que Fernando Diniz planeja é usar o jovem atleta da mesma maneira que fez com Paulo Henrique Ganso no Fluminense.

E nada melhor que uma semana cheia de trabalho para a comissão técnica consolidar suas ideias e fazê-las serem absorvidas o mais rápido possível pelo elenco. Com apenas 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz e seus auxiliares têm pouquíssimo tempo para lapidar o time e assegurar o principal objetivo no Brasileirão: a vaga no G4.

“O Diniz é um treinador que tem conceitos modernos, então ele está aproveitando quando tem semana cheia de treinamentos para passar o máximo da ideia dele sobre futebol, e a gente está tentando absorver o máximo possível”, concluiu.