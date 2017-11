Cueva não aparece e vira problema de última hora para o São Paulo

Dorival Júnior esperava contar com Christian Cueva neste domingo, mas, terá de escolher outro jogador para compor o meio de campo do São Paulo no duelo contra o Botafogo, marcado para às 17 horas (de Brasília), no estádio do Pacaembu. O meia peruano era esperado no clube para o treinamento desse sábado, mas acabou não aparecendo. A nota oficial no site tricolor sobre os atletas relacionados para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro admite a ausência de Cueva, mas não traz qualquer explicação, diferente do que é feito costumeiramente com todos os desfalques.

Christian Cueva foi um dos destaques da classificação do Peru à Copa do Mundo da Rússia, na última quinta, em Lima, após vitória sobre a Nova Zelândia. Desde 1982 os peruanos não disputam o Mundial. A euforia, no entanto, parece ter contagiado o camisa 10, que até agora não deu ‘sinal de vida’.

Dessa forma, o São Paulo terá uma escalação preocupante contra o Botafogo, já que Hernanes, principal responsável pela arrancada do time nesse segundo turno, está suspenso. Arboleda também levou o terceiro cartão amarelo durante a derrota para o Grêmio, na última rodada, e está fora de combate.

O argentino Jonatan Gomez, com dores no joelho direito, e Maicosuel, que se recupera de um entorse no joelho direito, também não foram sequer relacionados. A boa notícia é que Éder Militão está de volta depois de cumprir suspensão.

Ao que tudo indica, o São Paulo deve entrar em campo com: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Marcos Guilherme, Petros, Lucas Fernandes e Júnior Tavares (Shaylon); Lucas Pratto.

Confira a lista completa com os atletas relacionados pelo São Paulo:

Goleiros: Denis e Sidão

Laterais: Edimar, Buffarini e Júnior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Éder Militão, Aderllan e Bruno Alves

Volantes: Petros, Jucilei e Araruna

Meias: Lucas Fernandes, Shaylon e Thomaz

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme, Marcinho, Brenner, Paulo Bóia e Denilson