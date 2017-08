Cueva leva terceiro cartão amarelo e vira desfalque contra o Cruzeiro

Pelo acúmulo de três cartões amarelos, o São Paulo terá o desfalque de Christian Cueva para a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 tricolor foi advertido com o cartão por falta dura em Zé Rafael na derrota por 2 a 1 para o Bahia, nesta tarde, em Salvador. O peruano estava pendurado em função das advertências sofridas nos reveses diante de Atlético-MG e Flamengo.

Quem também levou cartão amarelo pelo lado do São Paulo na partida foi Marcinho. O atacante, porém, está à disposição para o confronto com o Cruzeiro, apesar de ter aumentado a lista de pendurados do elenco tricolor, que conta com Lucas Pratto, Petros, Bruno, Júnior Tavares e Cícero.

Para suprir a ausência de Cueva, o técnico Dorival Júnior deve utilizar o meia argentino Jonatan Gomez. Marcos Guilherm e Thomaz aparecem como opções. Já Lucas Fernandes e Maicosuel correm por fora, já que estão se recuperando de lesões.

Em compensação, o treinador terá o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão automática em Salvador. Se não houver mudanças, ele formará dupla de zaga com Arboleda diante do Cruzeiro.

Com o resultado, o São Paulo estacionou nos 19 pontos e segue no 17º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento, portanto. O elenco tricolor folgará nesta segunda-feira e iniciará na terça à tarde a preparação para o duelo com os mineiros.