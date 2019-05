Cuca revela que há jogadores que sabem que vão sair: “Isso causa um efeito”

O técnico Cuca revelou nesta quarta-feira, após a eliminação na Copa do Brasil, que há jogadores no atual elenco do São Paulo que já sabem que vão sair do clube durante a pausa para a Copa América. Segundo o comandante tricolor, a situação tem influência no ambiente cada vez mais pesado pelos lados do Morumbi.

“Todas as partes têm que ser trabalhadas, mas isso é de forma interna. Quando você tem jogadores que praticamente sabem que vão sair, isso tudo causa um efeito que, sem querer, vai criando algo”, afirmou Cuca.

Especulado no Fluminense e no Fortaleza recentemente, Nenê perdeu espaço na equipe titular, porém, sob o comando de Cuca vem tendo algumas oportunidades no segundo tempo. Além do camisa 10, Jucilei é outro titular incontestável no ano passado que pode deixar o Tricolor na virada para o segundo semestre.

“Os caras que vão sair não são más pessoas, maus profissionais, mas foi escolhido isso para baixar a folha, pelas eliminações que tivemos. Com a saída deles e com a chegada de alguns outros, tende a melhorar”, completou o treinador do São Paulo.

Cuca deixou claro à diretoria seu desejo de contar com um centroavante após a disputa da Copa América. O favorito do treinador é Juan Dinenno, atualmente no Deportivo Cali, porém, o alto valor pedido pelos colombianos para vender o centroavante, vem dificultando a vida do São Paulo. A lateral-direita, que pode ser ocupada por Adriano, ex-Barcelona, é outra carência detectada pelo treinador são-paulino.

De fora da Copa do Brasil, o São Paulo terá até o final do ano somente o Campeonato Brasileiro para disputar. Sem tempo a perder, o elenco tricolor já volta o foco para o importante jogo do próximo domingo, dia que recebe o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.