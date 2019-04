Cuca reprova treino aberto antes do 1º jogo da final: “Trabalhar fechadinho”

O técnico Cuca se impressionou com a grande festa que a torcida fez no último sábado, no Morumbi. Entretanto, com a vaga na final assegurada, o comandante tricolor deixou claro que o clube não promoverá um novo treino aberto nesta semana.

“O Palmeiras e o Corinthians ano passado abriram muitos treinos porque tinham atrativos. Qual atrativo tinha o São Paulo? Não teve muitos. Segunda-feira me pediram [para abrir o treino], a torcida queria e fizemos”, disse Cuca.

“Agora, não tem um porquê. Temos que trabalhar fechadinhos para domingo fazer um grande jogo no Morumbi. Na outra semana é outra história”, completou o treinador do São Paulo, sinalizando que para o jogo de volta da grande decisão é possível que o Morumbi abra suas portas para os torcedores em um treinamento mais uma vez.

No último sábado, mais de 30 mil torcedores comparecem ao Morumbi para apoiar a equipe antes do confronto decisivo com o Palmeiras. A festa surtiu efeito, e o Tricolor acabou se classificando surpreendentemente, superando o Verdão nas penalidades.

Agora, o São Paulo aguarda o resultado de Santos x Corinthians, que acontece nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Independentemente de quem for o adversário do Tricolor, a primeira partida acontecerá no Morumbi, uma vez que ambos os times da outra semifinal possuem uma melhor campanha.