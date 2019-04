Cuca, reforços, Hernanes e decisão: a importante semana do São Paulo

O São Paulo inicia nesta segunda-feira uma importante e decisiva semana na temporada 2019. Além da passagem de bastão de Vagner Mancini para Cuca, espera-se a confirmação de reforços e o possível retorno de Hernanes para o jogo de volta contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Nesta segunda-feira, Tchê Tchê desembarca em São Paulo para fazer exames médicos e assinar um contrato válido pelas próximas quatro temporadas. O versátil meio-campista é um pedido de Cuca, com quem foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, em 2016.

Se tudo der certo, Tchê Tchê será anunciado pelo São Paulo até terça-feira. Neste dia, aliás, Cuca assumirá de vez a equipe e comandará seu primeiro treino antes de estrear no Choque-Rei. Assim, Mancini retoma a função para a qual foi contratado: a de coordenador técnico.

O São Paulo tenta atender a um outro pedido de Cuca: a vinda de Marquinhos Calazans, do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras quer Nenê em troca, mas gostaria de dividir os vencimentos do meia com os paulistas, que não topam negociar nestes moldes. O clube do Morumbi, contudo, estuda trazer o atacante mesmo sem ceder seu camisa 10.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além dos reforços, há a expectativa em relação à possibilidade de Hernanes jogar a decisão de domingo. Fora dos últimos quatro jogos por causa de um estiramento na coxa esquerda, o meia será submetido a um exame que determinará seu retornou ou não aos treinos em campo.

“Semana que vem farei um novo exame. Aí estou a mercê do que o médico diagnosticar. Se ele disser que já posso começar a fazer a transição, a gente faz. Se não, a gente aguarda mais um pouco. Tudo vai depender do exame e da situação do músculo”, afirmou o Profeta.

Eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo terá a semana inteira para se preparar para o duelo decisivo com o Palmeiras. Com o empate por 0 a 0 no Morumbi, uma vitória simples define o primeiro finalista do Paulistão 2019. Em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.