Cuca não vê risco de demissão apesar de sequência ruim à frente do São Paulo

O técnico Cuca garantiu que não teme ser demitido pelo São Paulo por conta da sequência ruim que vem tendo à frente da equipe. Completando cinco jogos sem vitória neste domingo, após empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Pacaembu, o comandante tricolor sabe que o mais importante para um treinador no futebol brasileiro são os resultados, mas, pelo menos por enquanto, se sente respaldado pela diretoria.

“Nós vivemos sempre em uma insegurança geral no país, não só no futebol, mas o que mantém técnicos são desempenho e resultado. Alguns mais o resultado do que o desempenho, já vimos treinador sair com 70% de aproveitamento, mas não vejo um risco de demissão”, disse Cuca.

Apesar de contar com o apoio da alta cúpula são-paulina, Cuca espera que sua equipe vença os últimos dois jogos antes da pausa para a Copa América e atinja a meta inicial de ter uma média de dois pontos por partida. Para o treinador, se o São Paulo for para a intertemporada com 18 pontos, já será um avanço – atualmente o time soma 12 tentos.

“A gente tem que reagir. Se tem mais dois resultados ruins, já não são cinco [jogos sem vitória], são sete. O que mantém técnico, mais do que tudo, são os resultados”, prosseguiu.

Neste domingo, o São Paulo até iniciou bem o jogo, abrindo o placar logo aos 14 minutos com Alexandre Pato, resultado de uma jogada bem trabalhada. Porém, no segundo tempo o Tricolor teve uma queda brusca de rendimento e passou a apostar na ligação direta, sem sucesso, fato reconhecido pelo treinador.

“No primeiro tempo, jogamos de pé em pé, eles tiveram um pouco mais de posse na segunda etapa, o número de finalizações foi praticamente igual. No fim, ficamos um a menos, mas o 1 a 1 foi um placar justo”, concluiu, se referindo ao cartão vermelho recebido por Igor Vinícius já nos minutos finais.