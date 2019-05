Cuca não se opõe à ida de Antony à Seleção: “Ele entraria em parafuso”

Confira este e outros vídeos em

Ao contrário de boa parte da torcida, que não concordou com a ida de Antony à Seleção Brasileira sub-23 em meio a um momento decisivo do São Paulo na temporada, o técnico Cuca esteve de acordo com a ausência de um dos principais jogadores do time no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o técnico tricolor, o jovem atacante não conseguiria render o que pode, caso tivesse permanecido.

“O Antony está na Seleção e tinha que estar na Seleção, porque se está aqui, é eliminado e perde a chance de ir para a Seleção, ele entra em parafuso, ia perder a chance da vida dele de virar um grande jogador”, afirmou Cuca.

Apesar de o São Paulo ter liberado Antony para disputar o Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon, na França, nem todos os clubes brasileiros atenderam ao chamado da Seleção Brasileira. O atacante Rodrygo, do Santos, por exemplo, foi liberado pela CBF.

“Se os outros não fizeram, problema deles. Não sei se ele [Antony] teria feito a diferença a ponto de ganhar o jogo, acho que não. O Bahia foi melhor nas duas partidas, pouca coisa, mas o suficiente para passar”, completou Cuca.