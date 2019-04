Cuca explica por que Mancini seguirá na comissão até o fim do Paulista

Vagner Mancini seguirá na comissão técnica do São Paulo até o final do Campeonato Paulista, e Cuca explicou os motivos pelos quais acabou pedindo para que o profissional contratado para ser coordenador continuasse à beira do campo.

“Em relação ao Vagner, nós tínhamos três caminhos: o primeiro era eu ficar de fora observando o jogo do camarote. O segundo era eu tomar as medidas já como treinador, e o Vagner voltar para a posição dele. O terceiro era a gente agregar tudo o que pode em cima desse final de Campeonato Paulista, a gente não sabe se vai ser mais um jogo ou três. Tomara que sejam três”, disse Cuca.

“O mais correto e justo é a permanência do Vagner, junto comigo nos treinamentos e no jogo. Os jogadores se sentem mais protegidos, mais fortes, para os desafios que teremos pela frente”, completou o novo treinador do São Paulo, ciente de que a relação de Vagner Mancini com o atual elenco é bastante saudável, apesar da polêmica com o goleiro Jean.

Nesta segunda-feira, Cuca comandou seu primeiro treino à frente do São Paulo e permaneceu o tempo todo ouvindo Vagner Mancini na intenção de colher o máximo de informações sobre o elenco. Justamente por isso, o Tricolor terá comando duplo no próximo domingo, no Allianz Parque, e também nas finais, caso elimine o Palmeiras.

Mantendo contato frequente com Mancini enquanto estava fazendo seu tratamento cardiológico, Cuca também aproveitou para elogiar a grande mudança promovida pelo treinador interino, que optou por dar oportunidades aos jovens revelados em Cotia e acabou os transformando em protagonistas da equipe. Agora, o novo técnico do São Paulo deixará de lado o expediente via telefone e, enfim, dará início aos trabalhos na prática.

“É estranho, porque você está conversando e trabalhando. Lógico que passo a trabalhar remuneradamente a partir de hoje. Estava junto com o [Alexandre] Pássaro [gerente de futebol] nas ligações, mesmo à distância. É estranho estar longe, mas de uma forma geral tudo foi muito bem conduzido, tanto pelo Raí quanto pelo Mancini. Deram uma motivada geral em todos, inclusive nos torcedores, o que é muito importante para esses meninos, que têm o direito de errar”, concluiu.