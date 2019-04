Cuca elogia chegada de Tchê Tchê e destaca sua versatilidade

O técnico Cuca foi só elogios para Tchê Tchê, anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do São Paulo. Após comandar seu primeiro treino à frente da equipe, o treinador tricolor falou com a imprensa no CT da Barra Funda e não escondeu a satisfação de a diretoria ter atendido seu pedido, repatriando o volante ex-Palmeiras.

“O Tchê Tchê é um jogador que vocês conhecem do tempo do Audax, jogador versátil, joga em diversas posições, tem uma junção do meio ao ataque muito rápida, jogador que, sem dúvida nenhuma, fará grandes campeonatos pelo São Paulo. Não tenho dúvida nenhuma que foi uma grande aquisição”, afirmou Cuca.

Nesta segunda-feira Tchê Tchê apareceu no CT da Barra Funda, mas não trabalhou no campo ou na academia. O volante vestiu a camisa de treino do São Paulo para que o departamento de comunicação do clube produzisse o conteúdo sobre a sua contratação e foi recepcionado por Hernanes.

Tchê Tchê assinou contrato por quatro temporadas com o Tricolor. Sem muitas oportunidades no Dinamo Kiev, da Ucrânia, o volante aceitou retornar ao Brasil e voltar a trabalhar com Cuca. Juntos, se sagraram campeões brasileiros de 2016 com o Palmeiras.

