Cuca e Carlinhos Neves tentarão repetir parceria de sucesso no Tricolor

Apresentado na última segunda-feira como novo treinador do São Paulo, Cuca terá a missão de repetir o sucesso de sua parceria com Carlinhos Neves, preparador físico que também retornou ao clube do Morumbi nesta temporada. A dupla foi a responsável por conduzir o Tricolor até a semifinal da Libertadores em 2004, pavimentando o caminho para, no ano seguinte, o clube se sagrar campeão paulista, sul-americano e mundial.

Essa será a quarta vez que Cuca e Carlinhos Neves trabalharão juntos. Além da passagem pelo São Paulo na primeira metade da última década, a dupla trabalhou no Atlético-MG e no Shandong Luneng, da China, mas foi em Minas Gerais onde ambos ergueram mais troféus.

Entre 2011 e 2013, Cuca e Carlinhos Neves faturaram três Campeonatos Mineiros e uma Copa Libertadores, além de terminar o Brasileirão na vice-liderança em 2012. O grande trabalho de ambos em Belo Horizonte fez surgir o interesse do Shandong Luneng, clube pelo qual os dois mantiveram a rotina de conquistar títulos.

Contratado pelo clube chinês logo após a eliminação surpreendente do Atlético-MG na semifinal do Mundial de Clubes de 2013, Cuca levou Carlinhos Neves para o Oriente e juntos foram campeões da Copa da China e da Supercopa da China. Os títulos, no entanto, não foram suficientes para mantê-los por lá, e o clube acabou optando por trocar a comissão técnica.

Agora, Cuca e Carlinhos Neves terão a responsabilidade de reverter o quadro grave do São Paulo nos últimos anos. Embora só incie seu trabalho no Tricolor no próximo dia 15 de abril, o técnico seguirá em conversas frequentes com sua comissão e, consequentemente, com Carlinhos Neves, que, apesar da função de preparador físico, exerce um papel que vai muito além das quatro linhas.

