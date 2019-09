Sem Daniel Alves, Cuca terá volta de Raniel contra o Internacional

Às 19 horas (de Brasília) de sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Para armar sua equipe, o técnico Cuca conta com a volta de Raniel, mas precisará administrar alguns desfalques.

O lateral direito Daniel Alves foi convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira e o meia Igor Gomes, para participar dos treinamentos. Nos primeiros compromissos após a Copa América, o time nacional enfrenta Colômbia (Miami) e Peru (Los Angeles) nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente.

A Seleção Olímpica também deixará o São Paulo desfalcado, já que foram chamados o zagueiro Walce e o atacante Antony – o último acabou expulso contra o Grêmio. O time de jovens enfrentará Colômbia e Chile (Pacaembu) nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente.

Já Toró, Pablo, Pato e Hernanes estão lesionados. Após o empate sem gols contra o Grêmio, Cuca foi questionado sobre a possibilidade de contar com reforços do departamento médico na partida contra o Internacional e não entrou em detalhes: “Vamos ver”.

Por outro lado, o retorno de Raniel para a partida a ser disputada no Estádio Beira-Rio já é uma certeza. O centroavante, expulso na derrota contra o Vasco, cumpriu suspensão automática no empate diante do Grêmio e poderá ser escalado normalmente frente ao Internacional.

Com 31 pontos, o São Paulo figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional, ainda envolvido nas semifinais da Copa do Brasil, contabiliza 27 pontos ganhos e aparece no sexto lugar do torneio.