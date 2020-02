Criticado, Diniz vê São Paulo no caminho certo e aceita cobrança

Em seu terceiro jogo consecutivo sem vencer, o São Paulo ficou no empate sem gols contra o Corinthians na noite deste sábado, pelo Campeonato Paulista. Chamado de burro por alguns torcedores no Estádio do Morumbi, o técnico Fernando Diniz aceitou a cobrança e reiterou que seu time está no caminho certo.

“O torcedor do São Paulo não tem orgulho do resultado, tem orgulho do que vê em campo. Mas precisamos ganhar, porque o torcedor quer mais ganhar do que jogar bem. Jogando bem, aumentamos as chances de ganhar. Nesse sentido, estamos no caminho certo. Espero muito que a gente consiga ganhar, o torcedor merece”, afirmou.

Com o São Paulo em momento adverso, Diniz foi criticado por torcedores no momento em que trocou o atacante Pato pelo meio-campista Liziero. O treinador aceitou a postura dos fãs insatisfeitos no Morumbi, mas reafirmou a confiança em suas próprias convicções.

“Está tudo certo me chamar de burro, mas preciso ter coragem de fazer o que estou enxergando. O time não piorou com a entrada do Liziero. O torcedor queria ganhar o jogo. Estou aqui para o momento que o torcedor precisar xingar, não tenho críticas ao torcedor”, afirmou Diniz, que propôs uma reflexão.

“Esse é o debate que a imprensa tem que fazer: parar de analisar o resultado. Um dia, o São Paulo pode jogar mal. Ainda não jogamos no campeonato. Se acontecer um deslize em outro jogo, todo mundo esquece o processo. O futebol aqui não vai mudar enquanto não conseguirmos distinguir trabalho de resultado”, declarou.