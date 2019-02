Crise não assusta e Luan se diz pronto para ser titular do São Paulo

A crise pela qual passa o São Paulo neste início de temporada não assusta Luan. De volta ao clube após um período na Seleção Brasileira sub-20, o volante de 19 anos se coloca à disposição para assumir a titularidade no time tricolor.

Com prováveis desfalques no meio-campo, Luan aparece como favorito para ser o primeiro volante do São Paulo durante o duelo com o Red Bull Brasil, previsto para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

“Não vejo como uma pressão, mas sim como uma oportunidade. Claro que o professor [Vagner] Mancini ainda vai definir a equipe, mas, se ele precisar e quiser contar comigo, vou estar preparado para domingo”, assegurou o jogador, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Revelado no Tricolor, Luan foi promovido no meio do ano passado e fez sete partidas pelo time principal. Em 2019, ele ainda não estreou na equipe porque serviu a Seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, no Chile, entre janeiro e fevereiro.

Luan foi titular em oito dos nove jogos na decepcionante campanha do time canarinho, que terminou o torneio em quinto lugar e não se classificou para o Mundial da Polônia. Apesar do mau resultado, o volante tirou lições de sua experiência na Seleção.

“Infelizmente não conseguimos a classificação na Seleção sub-20, mas foi uma experiência em que pude aprender grandes coisas dentro da competição. Foram jogos difíceis, contra equipes sul-americanas, e agora eu volto com foco total para ajudar o São Paulo”, frisou.

Vindo de derrotas para Ponte Preta e Corinthians no Paulistão, o Tricolor estaria fora das quartas de final se a primeira fase terminasse hoje. Com nove pontos, o time dirigido interinamente por Vagner Mancini ocupa o terceiro lugar do Grupo D, atrás de Oeste (12) e Ituano (10).

Abaixo, veja outros trechos da entrevista:

RED BULL

Vamos encarar como uma decisão, precisamos dos três pontos. Uma equipe como o São Paulo tem que se classificar para a próxima fase do Paulista, então vamos com tudo para cima do Red Bull no jogo de domingo.

TROCA DE TÉCNICOS

O professor Mancini vem trabalhando agora nesta semana, está conseguindo implementar o que ele quer para a equipe ideal. Depois, com a chegada do Cuca, a gente vai poder conhecer o nosso próximo treinador.

CUCA

Expectativa muito boa. Venho procurando meu espaço, trabalhando com o Mancini, que é um bom treinador, e assim que o Cuca chegar vou dar meu máximo para ajudar ele também.

HERNANES

Uma honra, né. O Hernanes é ídolo aqui no São Paulo. Procuro admirar, absorver o máximo do que ele tem para oferecer para nós, a molecada. Se eu tiver a oportunidade de jogar com ele domingo, ou mais para frente, vai ser um prazer para mim.

METAS EM 2019

Meu objetivo principal é ajudar o São Paulo, seja jogando ou na reserva. Sempre que precisar entrar, tenho que estar preparado. E, claro, meu sonho é conquistar títulos com essa camisa que me deu oportunidade e abriu as portas para começar lá na base.