Conselheiro do São Paulo protocola pedido de afastamento de Massis

Um conselheiro vitalício do São Paulo protocolou, nesta terça-feira, um pedido de afastamento liminar do presidente Harry Massis Júnior. Autor da solicitação, Carlos Sadi também pede a expulsão do mandatário do quadro associativo, assim como aconteceu com Mara Casares e Douglas e Douglas Schwartzmann.

A principal alegação no pedido de Carlos Sadi é de que há uma possível irregularidade na composição do Conselho de Administração do São Paulo. O Artigo 99 do Estatuto Social do clube prevê que o órgão tenha, no mínimo, três conselheiros independentes. Sadi alega que existe apenas um e isso não estaria acontecendo na prática.

Diante disso, o pedido sustenta que as decisões tomadas pelo Conselho de Administração deveriam não ser válidas ou, ao menos, que deveriam ser revistas, para que tudo seja feito dentro das regras.

Há, ainda, a solicitação de uma apuração de possível gestão temerária de Massis, uma vez que violações estatuárias podem levar ao afastamento do presidente.

O documento já foi enviado ao Conselho Deliberativo e à diretoria executiva. As informações foram inicialmente divulgadas pelo UOL e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

A reportagem procurou o São Paulo, que ainda não se pronunciou sobre o pedido protocolocado no CD. Caso o faça, esta matéria será atualizada.

Próximos passos

Agora, cabe a Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, encaminhar o pedido para análise da Comissão de Ética do São Paulo. O órgão irá avaliar a situação e dará um parecer final, que pode recomendar ou não a expulsão do presidente Harry Massis.

Caso a decisão seja a favor da expulsão, o caso será levado para julgamento do Conselho Deliberativo. Olten Ayres pautaria o tema para deliberação dos conselheiros, que votariam ou não pela expulsão.

Massis assumiu a presidência do São Paulo em janeiro deste ano, de forma definitiva, após a renúncia de Júlio Casares. Próximo de completar quatro meses no cargo, a gestão do mandatário vai até dezembro de 2026. Novas eleições para o triênio 2027-2029 acontecerão ainda este ano.

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)