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Conselheiro do São Paulo protocola pedido de afastamento de Massis

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(Foto: Gabriely Rodrigues / São Paulo FC)
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Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 19:48 • Atualizado 28/04/2026 às 19:49

Um conselheiro vitalício do São Paulo protocolou, nesta terça-feira, um pedido de afastamento liminar do presidente Harry Massis Júnior. Autor da solicitação, Carlos Sadi também pede a expulsão do mandatário do quadro associativo, assim como aconteceu com Mara Casares e Douglas e Douglas Schwartzmann.

A principal alegação no pedido de Carlos Sadi é de que há uma possível irregularidade na composição do Conselho de Administração do São Paulo. O Artigo 99 do Estatuto Social do clube prevê que o órgão tenha, no mínimo, três conselheiros independentes. Sadi alega que existe apenas um e isso não estaria acontecendo na prática.

Diante disso, o pedido sustenta que as decisões tomadas pelo Conselho de Administração deveriam não ser válidas ou, ao menos, que deveriam ser revistas, para que tudo seja feito dentro das regras.

(Foto: Giovanna Bastos/São Paulo FC)

Há, ainda, a solicitação de uma apuração de possível gestão temerária de Massis, uma vez que violações estatuárias podem levar ao afastamento do presidente.

O documento já foi enviado ao Conselho Deliberativo e à diretoria executiva. As informações foram inicialmente divulgadas pelo UOL e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

A reportagem procurou o São Paulo, que ainda não se pronunciou sobre o pedido protocolocado no CD. Caso o faça, esta matéria será atualizada.

Próximos passos

Agora, cabe a Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, encaminhar o pedido para análise da Comissão de Ética do São Paulo. O órgão irá avaliar a situação e dará um parecer final, que pode recomendar ou não a expulsão do presidente Harry Massis.

Caso a decisão seja a favor da expulsão, o caso será levado para julgamento do Conselho Deliberativo. Olten Ayres pautaria o tema para deliberação dos conselheiros, que votariam ou não pela expulsão.

Massis assumiu a presidência do São Paulo em janeiro deste ano, de forma definitiva, após a renúncia de Júlio Casares. Próximo de completar quatro meses no cargo, a gestão do mandatário vai até dezembro de 2026. Novas eleições para o triênio 2027-2029 acontecerão ainda este ano.

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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