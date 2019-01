Conheça as duas joias do Ajax que devem enfrentar o São Paulo

O São Paulo terá pela frente neste sábado mais um importante compromisso na preparação para a nova temporada. O time comandado pelo técnico André Jardine enfrentará o Ajax, da Holanda, time que conta com duas das maiores promessas do futebol europeu: Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt.

Frenkie de Jong tem 21 anos e, por enquanto, é o principal alvo do Barcelona para a janela de transferências do verão europeu. O holandês já cravou que não sairá do Ajax antes do fim da atual temporada, apesar do interesse de outros grandes clubes da Europa, como PSG e Manchester City. No Velho Continente especula-se que o volante deve ser vendido por cifras que giram em torno dos 75 milhões de euros (R$ 319 milhões).

Além de comandar o meio-campo do Ajax, Frenkie de Jong também se tornou rapidamente o titular da seleção holandesa. Curiosamente, sua estreia com o time laranja aconteceu no ano passado, em um amistoso contra o Peru. Pouco depois, o camisa 7 foi peça-chave da equipe que terminou a Liga das Nações da Uefa na primeira colocação em um grupo que também contava com as últimas duas campeãs mundiais: Alemanha e França.

Tido como um meio-campista moderno, Frenkie de Jong pode atuar tanto recuado como mais ofensivo. Ele se destaca pela ótima saída de bola e por oferecer alternativas mais verticais, se caracterizando pela capacidade de quebrar linhas ora conduzindo a bola, ora com passes agudos.

Matthijs de Ligt é outro jovem jogador do Ajax bastante cobiçado entre os gigantes europeus. O zagueiro de 19 anos vem tendo seu nome vinculado ao Barcelona e também ao Manchester United por conta do seu bom desempenho na equipe holandesa e também vestindo o uniforme laranja da seleção nacional.

O que impressiona no defensor é o fato de ele ter sido promovido ao profissional e em tão pouco tempo ter se firmado como titular, sem dever nada aos seus companheiros de posição que atuam no mais alto nível do futebol mundial. Mesmo com menos de 20 anos, De Ligt vem sendo manchete de jornais ingleses como a possível solução dos problemas da defesa do Manchester United.

O São Paulo enfrenta as jovens promessas do Ajax neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio do Orlando City, onde terá seu último teste antes de retornar ao Brasil. No próximo fim de semana, o Tricolor já terá seu primeiro compromisso oficial, contra o Mirassol, às 19h30, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.