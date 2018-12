Companheiro de Ronaldinho, Tiago Volpi pega e até bate pênaltis

O São Paulo segue tentando resolver a carência na posição de goleiro que existe desde a aposentadoria de Rogério Ceni em 2015. Desde então, Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Jean passaram pela meta tricolor e nenhum deles conseguiu cair nas graças da torcida e passar confiança. Os três primeiros não estão mais no clube e o terceiro irá brigar pela titularidade em 2019. Pensando nisso e, com a saída de Sidão, a diretoria do clube do Morumbi contratou Tiago Volpi.

Formado no São José-RS e no Fluminense, o jogador de 28 anos se destacou no Figueirense antes de ir para o Querétaro. No clube mexicano, o arqueiro natural de Santa Catarina teve a oportunidade de ser companheiro de equipe de Ronaldinho Gaúcho e conquistou a Copa México.

Titular no futebol mexicano, Tiago Volpi tem 21 partidas, 25 gols sofridos e seis jogos sem ser vazado na atual temporada. Um dos motivos de destaque do goleiro é o seu bom desempenho em pênaltis e suas atuações decisivas em momentos importantes.

O atleta de 28 anos, que também tem em seu currículo o título do Campeonato Catarinense de 2014, tem um total de 26 defesas de pênaltis na sua carreira. Dessas defesas, 11 foram em disputas de pênalti, enquanto 15 foram no tempo regulamentar. No México, ele teve 11 defesas, sendo quatro na decisão pela penalidade máxima na semifinal e final da Copa do México. Além disso, ele converteu duas cobranças nessa competição.

Agora, Tiago Volpi brigará com Jean, que não passou segurança para a torcida, e o jovem da base Lucas Perri para assumir a meta do São Paulo e finalmente resolver a questão do goleiro da equipe do Morumbi. Entre os primeiros desafios estão a fase preliminar da Copa Libertadores e o Campeonato Paulista.