Com série de desfalques, Aguirre relaciona 20 jogadores contra Inter

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com muitos desfalques, o técnico do São Paulo, Diego Aguirre, relacionou 20 jogadores para o duelo com o Internacional, marcado para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos, Bruno Alves e Nenê estão fora. Além da dupla, Hudson (contratura muscular na coxa direita), Rodrigo Caio (cirurgia no pé esquerdo), Edimar (entorse no joelho esquerdo), Morato (aprimora forma física após entorse no tornozelo esquerdo) e Gonzalo Carneiro (faz trabalho de reforço muscular) não reúnem condições de jogo.

Extensa, a lista de desfalques continua. Valdívia (questões contratuais), Cueva (está na seleção peruana para a disputa da Copa do Mundo da Rússia) e Brenner (treinando com a Seleção Brasileira na Europa) também não estão à disposição. Já Bruno, que está recuperado de dores na perna esquerda, volta a ser relacionado por Aguirre em detrimento de Régis.

Na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o treinador uruguaio comandou uma atividade tática na qual testou opções de substitutos para os desfalques e trabalhou jogadas de bola parada sem a presença de jornalistas, que puderam acompanhar apenas o aquecimento dos atletas.

Uma possível escalação tem Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Araruna; Lucas Fernandes (Shaylon), Everton e Diego Souza.

São Paulo e Internacional farão um confronto direto pelas primeiras posições do Brasileiro. Enquanto o Tricolor ocupa o quarto lugar na tabela, com 16 pontos ganhos, o Colorado figura na quinta colocação, com 15.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Júnior Tavares e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins e Arboleda

Volantes: Araruna, Liziero, Jucilei e Petros

Meias: Everton, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Caíque, Diego Souza, Paulinho e Tréllez