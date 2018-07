Com saída de Cueva, Nenê é o novo dono da camisa 10 tricolor

O São Paulo já tem definido seu novo camisa 10 após a saída de Christian Cueva para o Krasnodar, da Rússia. Principal jogador da equipe do técnico Diego Aguirre, Nenê herdará a numeração já a partir do próximo jogo, contra o Corinthians, neste sábado, no Morumbi.

O Tricolor anunciou a mudança através de suas redes sociais. Em um vídeo bastante criativo, Nenê aparece escolhendo uma camisa do São Paulo no site da adidas, nova fornecedora de materiais esportivos do clube, como se fosse comprá-la e ao escolher a numeração estampada no uniforme, digita o número dez.

Antes do final do vídeo, o agora antigo camisa 7 pede para que os profissionais da rouparia do São Paulo sejam notificados sobre a mudança de numeração de sua camisa.

Nosso 10 veste a… pic.twitter.com/RR1uZ70qA3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2018

No Vasco, Nenê se acostumou com a camisa 10 da equipe, porém, ao se transferir para o São Paulo teve de ficar com a 7 pelo fato de Cueva ser o dono da numeração. Pelo Tricolor, o experiente meia de 37 anos já atuou 30 vezes e marcou dez gols, ajudando a equipe a alcançar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.