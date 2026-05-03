Com retornos, São Paulo está escalado para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

O São Paulo está escalado para o duelo de logo mais diante do Bahia, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Roger Machado conta com o retorno de oito jogadores, poupados no último compromisso tricolor, mas que começam entre os 11 nesta tarde.

A bola rola para São Paulo e Bahia às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ São Paulo x Bahia

🏟️ Cícero de Souza Marques

📍 Bragança Paulista (SP)

⏰ 16h

🏆 Brasileirão 📺 Globo e Premiere

🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JTcBanAziE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2026

São Paulo escalado

Depois de preservar os principais jogadores no empate sem gols com o Millonarios, pela Copa Sul-Americana no meio da semana, o São Paulo terá força máxima para enfrentar o Bahia.

Reservas ou sequer relacionados para o último jogo, Rafael, Lucas Ramon, Wendell, Bobadilla, Danielzinho, Luciano, Calleri e Artur reforçam o time comandado por Roger Machado. O meia-atacante Lucas, que se recuperava de fratura nas costelas, aparece como opção no banco de reservas.

Sendo assim, o Tricolor Paulista vai a campo com: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Cauly.

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Bahia também definido

Com Rogério Ceni de volta à beira do gramado, após cumprir suspensão contra o Santos, o Bahia está escalado com: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.