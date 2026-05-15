Com retorno, São Paulo chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

Nesta sexta-feira, a equipe do São Paulo chegou ao Rio de Janeiro para o duelo contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor irá a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O lateral direito Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, viajou com o elenco e fica à disposição de Milton Cruz.

🛬 𝟬𝟮𝟭 O Tricolor desembarcou no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/HXTBN2scYF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Dória e Wendell; Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla e Cauly; Artur, Calleri e Tapia.

Técnico: Milton Cruz

Desfalques

Para enfrentar o Fluminense, o auxiliar-técnico Milton Cruz, que comandará o time apesar da chegada de Dorival Junior ter sido confirmada, tem uma longa lista de desfalques.

Mesmo após iniciarem a transição física no último treinamento, Marcos Antonio e Alan Franco dificilmente estarão à disposição para o duelo deste sábado. Também ficaram fora da viagem Rafael Tolói, com dores na panturrilha esquerda, Lucas, que se recupera de ruptura no tendão de Aquiles, e Arboleda, afastado.

A principal dúvida do São Paulo para a partida é Pablo Maia. Recuperado de fraturas na face e no nariz, o volante treinou normalmente durante a semana, mas ainda pode ser preservado pela comissão técnica no confronto contra o Fluminense.

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