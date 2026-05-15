Com retorno, São Paulo chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

Nesta sexta-feira, a equipe do São Paulo chegou ao Rio de Janeiro para o duelo contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor irá a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O lateral direito Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, viajou com o elenco e fica à disposição de Milton Cruz.
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O Tricolor desembarcou no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense!#VamosSãoPaulo 🇾🇪
📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/HXTBN2scYF
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Dória e Wendell; Danielzinho (Pablo Maia), Bobadilla e Cauly; Artur, Calleri e Tapia.
Técnico: Milton Cruz
Desfalques
Para enfrentar o Fluminense, o auxiliar-técnico Milton Cruz, que comandará o time apesar da chegada de Dorival Junior ter sido confirmada, tem uma longa lista de desfalques.
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Próximo jogo do São Paulo
- Jogo: Fluminense x São Paulo
- Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã