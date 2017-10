Com ‘reforços’, Dorival tem só um treino para ajustar o São Paulo

O técnico Dorival Júnior tem uma dura missão: ajustar o São Paulo em um único treino antes do próximo compromisso. Em compensação, o comandante terá os retornos de Cueva e Arboleda na atividade desta sexta, no Pacaembu, palco da partida contra o Atlético-PR, marcada para este sábado, às 21 horas (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O peruano e o equatoriano voltam depois de servirem suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Ambos jogaram na terça-feira e, por isso, desfalcaram o Tricolor na derrota para o Atlético-MG, na última quarta, em Belo Horizonte.

No dia seguinte, apenas os reservas participaram de uma atividade no CT do Galo, enquanto os titulares descansaram no hotel em que a delegação são-paulina se hospedou. Assim, Dorival contará com todos à disposição apenas nesta sexta, quando deverá armar a equipe que enfrenta o Furacão no sábado.

Jonatan Gomez e Bruno Alves, que substituíram Cueva e Arboleda em Minas Gerais, voltarão ao banco de reservas, portanto. O primeiro, mais uma vez, não funcionou no meio-campo tricolor, ao passo que o segundo cometeu o pênalti sofrido por Valdívia e convertido por Fábio Santos no Estádio Independência.

Como não há desfalques por suspensão nem lesionados entre os titulares, a tendência é que o São Paulo tenha força máxima diante dos paranaenses. A provável escalação tem Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros; Marcos Guilherme, Hernanes, Cueva e Lucas Fernandes; Lucas Pratto.

Com o revés para o Atlético-MG e a combinação de outros resultados, o São Paulo se manteve com 31 pontos e caiu para o 17º lugar. Caso vença o Furacão, contudo, a equipe deixa novamente a zona de rebaixamento, uma vez que a Ponte Preta (32) já fez a sua partida pela 28ª rodada – derrota para o Cruzeiro por 2 a 1.