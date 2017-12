Com Raí, São Paulo vê renovação de Militão e Cipriano como “prioridade”

Com pouco tempo no cargo de diretor-executivo de futebol do São Paulo, Raí já tem claro quais serão suas prioridades no seu plano inicial de ações na nova função. Ciente da tradição do clube em revelar jogadores, o dirigente promete trabalhar para renovar com Éder Militão e Marquinhos Cipriano, crias das categorias de base.

Versátil, Militão foi o jogador que subiu para o profissional neste ano que mais se destacou no Tricolor, sobretudo no segundo semestre, quando virou titular no time de Dorival Júnior. Zagueiro de origem, foi improvisado na lateral direita e agradou ao treinador por dar mais segurança defensiva e ser uma arma nas bolas aéreas ofensivas, marcando dois gols de cabeça em 22 jogos disputados.

Aos 19 anos, Éder Militão tem contrato com o clube do Morumbi até janeiro de 2019. Assim, ele poderia assinar com outra equipe a partir do meio da próxima temporada. A italiana Juventus, inclusive, está observando o atleta.

Para proteger o seu jogador do assédio europeu e obter um lucro maior numa futura venda, o São Paulo negocia um novo contrato desde outubro. Com Raí à frente do departamento de futebol, a tendência é que as tratativas com o estafe de Militão evoluam nos próximos dias.

O mesmo vale para o atacante Marquinhos Cipriano, uma das principais promessas de Cotia e que pode ser promovido para o time principal em 2018. Um ano mais novo que Militão, o garoto chegou a rejeitar propostas de Arsenal e Juventus em 2016, após se destacar nos torneios da base. Mais recentemente, durante a disputa do Torneio Maurice Revello, entre maio e junho, na França, chamou atenção de clubes locais, como PSG e Mônaco.

“(Renovar com Militão e Cipriano) É uma prioridade, já existe um movimento nesse sentido”, disse Raí, confiante de que o técnico Dorival Júnior dará oportunidades para os garotos em 2018. “Por tudo o que o São Paulo representa, é importante ter um treinador que acredite na base. Temos de tomar todos os cuidados para eles terem uma boa performance no time profissional”, ressaltou, durante a sua apresentação, na sexta-feira.

Ainda se inteirando das negociações que vinham sendo conduzidas pelo antecessor Vinicius Pinotti, o ex-jogador quer ir na contramão do que ocorreu nas últimas temporadas, quando o São Paulo vendeu peças importantes do elenco, sendo algumas delas promessas da base.

“A situação (financeira) do São Paulo não é muito diferente da maioria dos grandes clubes do Brasil. É o terceiro clube mais popular do país, tem um potencial gigantesco, vem se planejando para ter mais poder de investimento. Não tenho dúvidas de que o São Paulo tem condições de manter a base de seu elenco durante toda a temporada e o reforçando pouco a pouco”, avaliou.