Com quatro reforços, São Paulo divulga relacionados contra o Furacão

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, relacionou 22 jogadores para o duelo com o Atlético-PR, marcado para este sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista do treinador conta com quatro novidades.

A primeira delas é o retorno de Arboleda, que desfalcou o time na derrota por 3 a 1 para o Internacional no último domingo, porque estava a serviço da seleção equatoriana nos amistosos contra Catar e Omã, em Doha. Inclusive, ele deverá ser o substituto de Anderson Martins, suspenso.

Quem também está de volta é o garoto Luan. O volante estava com a Seleção Brasileira sub-20, que enfrentou o Chile em dois amistosos preparatórios para o Sul-Americano da categoria, em 2019.

O terceiro reforço para o embate com os paranaenses é o versátil Araruna, recuperado de uma contratura na coxa direita que o tirou dos últimos quatro jogos. Ele, aliás, poderá atuar na lateral direita, pois Bruno Peres também cumprirá suspensão.

Por fim, o jovem meia-atacante Helinho, recém-promovido ao time principal, foi relacionado pela primeira vez desde abril, quando integrou o banco contra o Paraná, na estreia da equipe na competição.

Além de Anderson Martins e Bruno Peres, suspensos, Everton desfalcará o Tricolor no confronto deste sábado, uma vez que ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda.

Há cinco jogos sem vencer, o São Paulo busca uma reação imediata no Brasileirão. O clube ocupa o quarto lugar com 52 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras e apenas um a mais que o Grêmio, quinto colocado.

Abaixo, veja a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Luan

Meias: Caíque, Everton Felipe, Helinho, Nenê, Joao Rojas e Shaylon

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez