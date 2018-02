Com Petros de volta, Tricolor divulga relacionados para jogo contra o CRB

Confira este e outros vídeos em

Petros, enfim, poderá estrear na Copa do Brasil. Ausente dos confrontos com o Madureira e CSA-AL, válidos pelas duas primeiras rodadas, da competição, o volante foi incluído entre os 24 jogadores relacionados para a partida contra o CRB-AL, que acontece nesta quarta-feira, no Morumbi, pela terceira fase do torneio.

Por conta do cartão vermelho recebido na última rodada do Brasileirão do ano passado, contra o Bahia, Petros teve de cumprir dois jogos de suspensão neste início de temporada. O retorno do volante vem em boa hora, já que Jucilei, com uma contratura na coxa direita, está completamente fora de ação.

Além de Jucilei, Anderson Martins, se recuperando de uma mialgia na região dorsal, e Morato, aprimorando a forma física após se reabilitar de uma cirurgia de reconstrução de ligamento do joelho, são outros desfalques para o técnico Dorival Jr.

Pressionado por conta do desempenho ruim que vem demonstrando em campo e dos três últimos jogos sem vitória, Dorival Jr espera que seus comandados possam construir um bom resultado no jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil para viajarem a Maceió, onde já haviam disputado a fase anterior da competição, bem mais tranquilos.

Confira a lista completa dos relacionados para o confronto com o CRB-AL:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nenê, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez