Com mudanças e reformas incompletas, Morumbi é trunfo para o Tricolor

O São Paulo tem o Morumbi como trunfo para tentar a difícil classificação à próxima fase da Pré-Libertadores. Após perder por 2 a 0 para o Talleres na Argentina, o Tricolor voltará a jogar em sua casa depois de atuar no Pacaembu neste início de ano. Passando por reformas que atenderão às exigências da Conmebol para a Copa América, o estádio tricolor surge como esperança de dias melhoras à equipe comandada pelo técnico André Jardine.

A última vez que o São Paulo jogou no Morumbi foi em novembro do ano passado, no empate em 0 a 0 com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, muita coisa mudou no estádio do clube, que entre junho e julho será uma das sedes da Copa América e, inclusive, receberá a cerimônia de abertura da competição.

Para atender a todas as exigências da Conmebol, 1300m³ foram escavados para a construção de um novo túnel de acesso ao gramado. A partir do fim de março, prazo para a conclusão da obra, as duas equipes entrarão em campo lado a lado, algo protocolar em torneios internacionais.

Outra novidade são os vestiários, que não só foram reformados, mas também ampliados. Eles passaram de 110m² para 200m² e estarão prontos até a próxima quarta-feira, dia em que o São Paulo decide seu futuro na Copa Libertadores. Esse aumento de tamanho na área em que os jogadores se trocam fez com que parte do fosso que separa a arquibancada do gramado fosse preenchido.

Ainda em relação à parte interna do estádio, o São Paulo também passará a contar com novas salas para as comissões técnicas e vestiários masculino e feminino para a arbitragem. Antes, as mulheres escaladas para apitar jogos no Morumbi não tinham um espaço exclusivo.

Nos próximos meses, o estádio do Morumbi também terá mudanças mais vistosas para o público. Dois modernos telões foram importados e no fim de abril serão instalados no topo das arquibancadas azul e vermelha. Já os placares voltarão a figurar atrás dos gols, como antigamente.

Outra mudança acontecerá na iluminação do Morumbi. Os holofotes, que hoje contam com 288 lâmpadas, passarão, ao fim de março, a ter 448 novas, da Philips, e que serão responsáveis por uma economia de energia para o clube. Além disso, elas atenderão às exigências de iluminação da Fifa e CBF. As antigas serão repassadas ao estádio de Cotia, que poderá receber jogos noturnos, e ao clube social.

Resta saber se o time de André Jardine irá manter a força que o São Paulo tradicionalmente tem na Libertadores quando joga em casa. Ao todo, o clube disputou 83 partidas no Morumbi pelo torneio continental, somando 64 vitórias, dez empates e somente nove derrotas.