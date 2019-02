Com Mancini, São Paulo terá semanas cheias para dar a volta por cima em 2019

O São Paulo terá semanas cheias para trabalhas antes dos próximos compromissos na temporada. Fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Tricolor espera que o treinador interino Vagner Mancini possa aproveitar a ausência de uma maratona de jogos para fazer a equipe evoluir, algo que diretoria e torcedores esperam há tempo.

Desde que André Jardine iniciou os trabalhos em 2019, no último dia 3 de janeiro, o São Paulo só teve dias e mais dias de treinamento durante a pré-temporada. Depois que voltou da disputa da Copa Flórida, o elenco passou a entrar em ação constantemente às quartas ou quintas-feiras e aos fins de semana.

A quantidade de dias que Mancini terá para fazer ajustes vem em boa hora. Assumindo provisoriamente o comando da equipe enquanto Cuca não inicia sua segunda trajetória no clube do Morumbi, o técnico interino vem tentando implementar um novo esquema tático que não é usado há anos pelo São Paulo.

A linha defensiva composta por três zagueiros foi usada pela primeira vez no último domingo, contra o Red Bull. O novo sistema é tido pelo próprio Vagner Mancini como um dos pilares da “reconstrução da equipe”, algo que requer treinamento, principalmente quando se trata de um elenco que está acostumado a jogar com uma linha defensiva com quatro atletas, sendo dois zagueiros e outros dois laterais.

Restando apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Paulista, a ideia da comissão técnica é correr contra o tempo para tentar, ao menos, classificar a equipe para as quartas de final do Paulistão. O São Paulo terá três semanas cheias para treinar antes dos próximos três jogos, porém, o último deles será contra o Palmeiras, no Morumbi, às 16h30 (de Brasília).

Depois do Choque-Rei, marcado para o dia 16 de março (sábado), o Tricolor ainda terá mais um jogo pelo Paulistão, mas ai já voltará a lidar com a maratona de jogos. A equipe se despede da primeira fase do Estadual contra o São Caetano, no dia 20 de março, às 21h30 (de Brasília), no Anacleto Campanella.