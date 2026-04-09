Com Luciano, São Paulo se reapresenta após vitória na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 contra o Boston River, no Uruguai, na última terça-feira. Agora, o foco do Tricolor é no duelo contra o Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Barradão.

O atacante Luciano, que não viajou ao Uruguai por conta de uma sobrecarga na panturrilha direita, treinou normalmente com o elenco.

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O treino

Os jogadores com mais tempo de jogo na última partida foram ao gramado e realizaram atividades com cargas controladas. O volante Damián Bobadilla, autor do gol da vitória contra o Boston, permaneceu na parte interna para tratar uma ferida na perna direita, causada no primeiro tempo do jogo.

O restante do grupo iniciou o treinamento com um aquecimento envolvendo força e fundamentos técnicos. Em seguida, houve uma dinâmica de ataque contra defesa. Para finalizar, Roger Machado realizou um jogo com foco em situações de pressão, saída de bola e armação ofensiva.

Além de Luciano, outro reforço para o São Paulo foi o retorno de Lucca, que também não viajou ao Uruguai em decorrência de dores na região da coxa direita. O jovem treinou normalmente. Ryan Francisco, de volta após cirurgia no LCA do joelho esquerdo, também esteve com o elenco nas atividades.

Calleri, cumprindo protocolo de concussão e Sabino, com dores na panturrilha direita, treinaram apenas na parte interna do CT. Antes de viajar à Salvador, o Tricolor realizará mais um treino, na manhã desta sexta-feira.

Baixa de peso

Em nota oficial, o clube anunciou que durante as atividades desta quinta-feira, o volante Pablo Maia teve um choque acidental e, após exames de imagem, teve diagnosticadas fraturas na face e no nariz. Nesta sexta-feira, o atleta passará por procedimentos cirúrgicos.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Vitória x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão