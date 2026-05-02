Com Lucas e baixa na defesa, São Paulo fecha preparação para pegar o Bahia; veja provável escalação

Neste sábado, o elenco do São Paulo treinou pela última vez no SuperCT antes da partida contra o Bahia, marcada para as 16h (de Brasília) deste domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Nas atividades desta manhã, o técnico Roger Machado recebeu a confirmação do retorno de Lucas, mas terá uma baixa na defesa para enfrentar o time de Salvador.

Como foi o treino

Após aquecimento, os atletas realizaram um treino de bolas paradas, seguido de um trabalho tático que serviu de complemento às últimas atividades feitas no CT. Por fim, Roger Machado promoveu uma partida entre duas equipes em espaço reduzido.

Retornos de baixas

Além de Lucas, o São Paulo será reforçado por Artur, Calleri, Luciano, Enzo Díaz, Lucas Ramon e Danielzinho, poupados da partida contra o Millonarios na última terça, pela Sul-Americana.

Por sua vez, Rafael Tolói, que também havia sido preservado do jogo na Colômbia, relatou dores na panturrilha esquerda, não participou do treino deste sábado e realizou tratamento na parte interna. Portanto, o zagueiro desfalca a equipe de Roger Machado.

Além dele, Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz) e Marcos Antonio (lesão muscular na coxa direita) também seguem como baixas.

Provável escalação

Assim, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Cauly.



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Situação do São Paulo

O São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor está na quarta posição, com 23 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.

Detalhes do jogo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)