Com liberdade para se movimentar, Daniel Alves comanda o ritmo do São Paulo

A expectativa sobre Daniel Alves no São Paulo é enorme. Com um alto salário e um currículo para lá de vitorioso, o camisa 10 do Tricolor busca alcançar o desempenho esperado como meio-campista. Pelo menos neste início de 2020, o jogador entrega bons indícios de sucesso para a torcida do time do Morumbi.

Diferentemente do ano passado, Fernando Diniz parece ter encontrado uma posição para Daniel Alves. O veterano atua como uma espécie de segundo volante no São Paulo, à frente apenas de Tchê Tchê, enquanto Hernanes posiciona-se em uma faixa mais avançada do meio-campo.

Apesar disso, o jogador tem muita liberdade para circular pelo setor. Além de ser essencial na saída de bola, muitas vezes se posicionando entre os zagueiros para atrair a pressão do adversário, Daniel Alves é visto como opção para receber o passe pelos dois lados do campo. No mapa do Footstats, é possível observar todos os locais nos quais o camisa 10 realizou uma ação com a bola na partida contra a Ferroviária.

A liberdade dada a Daniel Alves tem motivo: Diniz entende que o camisa 10 tem qualidade acima da média para ler espaços e realizar tabelas com seus companheiros. Não à toa, a bola passa sempre pelos pés do Good Crazy. De acordo com o Footstats, o jogador lidera o ranking de tempo de posse da bola dentre todos os jogadores do Campeonato Paulista, com 8,05 minutos nas três primeiras rodadas.

Outros números corroboram a importância que Daniel Alves tem para o funcionamento do modelo de jogo do Tricolor. O camisa 10 é o jogador com mais passes certos no Campeonato Paulista (média de 82,3 por partida), além de não fazer feio na defesa, já que também lidera a estatística de desarmes da competição, com dez recuperações ao todo.

DANIEL ALVES NO PAULISTA 2020: 1º em desarmes (10)

1º em passes (82,3 PJ)

1º em posse (08:05)

2º em assists p/ finalização (7)

2º em cruzam certos (6)

2º em faltas sofr (12)

2º em viradas de jogo (4) Parece que Dani Alves vai se encaixando no São Paulo! Ótimo início de ano! pic.twitter.com/veGv4xjmzm — Footstats Premium (@Footstats) January 30, 2020

Além das destacáveis estatísticas relacionadas a fundamentos, Daniel Alves demonstra estar em plena forma física neste início de temporada. O camisa 10 não foi substituído em nenhuma das três partidas disputadas pelo Tricolor no Paulistão.

No momento, o São Paulo é o líder do grupo C do Campeonato Paulista, com sete pontos somados. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Novorizontino, na segunda-feira, às 20h, no Morumbi.