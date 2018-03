Com lesão de Edimar, Jardine chama Liziero para treino no São Paulo

André Jardine comandou o seu primeiro treino como membro da comissão técnica fixa do profissional durante a tarde desta sexta-feira. A reapresentação após a derrota para o Palmeiras também contou com a presença de Igor Liziero, de 20 anos, um dos destaques do Tricolor na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo 2018.

O lateral esquerdo, que já havia treinado no CT da Barra Funda no fim da temporada passada, voltou da base para dar opção a Jardine, com quem até pouco tempo trabalhou no time sub-20. É que Edimar sofreu entorse no joelho direito durante o Choque-Rei, na noite desta quinta-feira, no Palestra Itália, e Reinaldo ainda se recupera de um leve estiramento na coxa esquerda.

A tendência, no entanto, é que Júnior Tavares seja o titular no embate com o Red Bull, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, e Liziero fique como opção no banco de reservas.

Como é de praxe nos dias seguintes aos jogos, os titulares realizaram exercícios regenerativos no Reffis e não vieram a campo. O volante Jucilei, recuperado de uma contratura na coxa direita, deu sequência à sua transição para o gramado com um trabalho específico e pode aparecer como surpresa entre os relacionados para o duelo de domingo.

Já o goleiro Sidão (contratura na coxa direita), o zagueiro Anderson Martins (mialgia na região dorsal) e o atacante Morato (recuperação física após cirurgia no joelho direito) fizeram tratamento de suas respectivas lesões na parte interna do CT.

Promovido pelo diretor-executivo de futebol Raí a membro da comissão técnica fixa do São Paulo, André Jardine comandou um treino em campo reduzido e de finalizações com os reservas e aqueles que entraram no segundo tempo do Choque-Rei – Tréllez, Nenê e Shaylon -, além de Diego Souza.

Ele comandará a equipe interinamente até a chegada do novo treinador – o uruguaio Diego Aguirre está próximo de assinar com o clube. Multicampeão na base tricolor, o gaúcho estará à beira do gramado no confronto com o Red Bull.

Embora o São Paulo já esteja classificado, o jogo ganha em importância porque o time soma os mesmos 14 pontos do São Caetano, segundo colocado do Grupo B e seu rival na próxima fase, e uma vitória lhe garantiria o direito de fazer a partida de volta das quartas de final no Morumbi.