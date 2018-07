Com Kaká, São Paulo apresenta novos uniformes e finda mistério

O mistério acerca dos novos uniformes do São Paulo finalmente foi desvendado. No início da tarde desta quinta-feira, em evento realizado no gramado do Morumbi, o Tricolor apresentou as duas camisas de jogo confeccionadas pela Adidas, nova fornecedora de material esportivo do clube, e acabou com a ansiedade da torcida.

Revelado nas categorias de base são-paulinas, Kaká atuou como mestre de cerimônias. Também participou do lançamento Aloísio Chulapa, campeão mundial em 2005. Os dois ex-atletas presentearam com o novo manto tricolor cerca de 20 torcedores envolvidos em uma promoção. Em seguida, os jogadores do elenco profissional entraram em campo uniformizados e posaram para fotos.

A camisa 1, de gola polo, recupera as faixas e o escudo no peito, que subiram 13 cm em relação à anterior, da Under Armour. Ela é inspirada no modelo de 1997, ano da segunda passagem da marca alemã pelo Morumbi. Em 2005, por determinação da Fifa, o patrocinador também apareceu na região do abdômen durante o Mundial de Clubes. Há ainda três listras em vermelho nos ombros, confirmando as imagens vazadas na internet na última quarta-feira.

A segunda camisa, por sua vez, segue o modelo tradicional, com faixas na vertical em vermelho, preto e branco, sendo esta última mais fina do que as demais. Diferentemente da principal, a camisa 2 tem a gola em ‘V’ e listras pretas nos ombros. Já o terceiro uniforme, embora aprovado pela diretoria tricolor, deverá ser lançado somente no último trimestre do ano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A estreia do novo uniforme de jogo tem data marcada. Será no primeiro compromisso do time dirigido por Diego Aguirre após a Copa do Mundo, o duelo com o Flamengo, no dia 18 de julho, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, das 14h às 22h (de Brasília), haverá uma pré-venda exclusiva para clientes do Banco Inter, patrocinador máster do clube, na loja da Adidas no Shopping Eldorado, na Zona Oeste da capital paulista. Nesta sexta, as camisas serão comercializadas em todas as lojas oficiais do São Paulo, da Adidas e online. A partir do próximo dia 20, estarão disponíveis em todo o varejo.

Esta será a terceira vez que a Adidas fornecerá material esportivo para o São Paulo. O clube já foi patrocinado pela marca alemã entre 1986 e 1990 e, posteriormente, entre 1996 e 1999, período em que o Tricolor conquistou o seu 19º Campeonato Paulista, em 1998. O novo contrato vai até dezembro de 2023.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com