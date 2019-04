Com Hernanes e sem Pablo, São Paulo divulga relacionados para o Majestoso

Os indícios dados pelo treinador Cuca durante a semana se confirmaram e o São Paulo terá Hernanes entre os relacionados na primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. O centroavante Pablo, por sua vez, está fora da partida, como também havia adiantado o comandante na última sexta.

Apesar de ter se recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda que o tirou dos últimos cinco jogos, Hernanes não deve iniciar o Majestoso como titular. Sem atuar desde o clássico contra o Palmeiras, dia 16 de março, no Pacaembu, pela primeira fase do estadual, o Profeta trabalhou normalmente com os companheiros durante a semana e deve ser uma opção para o segundo tempo.

Se de um lado o Tricolor conta com o retorno de uma de suas referências, do outro segue sem seu principal atacante. Com dores na panturrilha desde o clássico contra o Palmeiras pela primeira partida da semifinal, o camisa 12 não treinou no campo durante a semana e teve sua ausência confirmada por Cuca em entrevista coletiva concedida no CT da Barra Funda.

Apesar do mistério, a provável escalação do São Paulo é a seguinte: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor Gomes; Antony, Everton e Everton Felipe (Gonzalo Carneiro).

Para a primeira partida da decisão, o São Paulo contará com o Morumbi cheio. Isso porque foram vendidos mais de 53 mil ingressos de forma antecipada. Se for confirmada a expectativa, o Majestoso pode quebrar o recorde de público pagante do futebol brasileiro, que atualmente pertence ao Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca, realizado no dia 14 de fevereiro, Na época, 50.251 pagantes assistiram à vitória do Fluminense por 1 a 0.

Veja a lista de relacionados do São Paulo para a primeira final contra o Corinthians:

Goleiros: Jean e Tiago Volpi

Laterais: Igor Vinícius, Reinaldo, Bruno Peres e Léo

Zagueiros: Bruno Alves, Anderson Martins e Arboleda

Volantes: Jucilei, Luan, Liziero, Willian Farias e Hudson

Meias: Hernanes, Nenê, Everton Felipe, Igor Gomes e Jonatan Gómez

Atacantes: Everton, Helinho, Gonzalo Carneiro, Brenner e Antony

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com