Com gol contra bizarro, São Paulo busca empate com Athletico-PR no Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o São Paulo empatou com o Athletico-PR em 2 a 2, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, em jogo disputado no CAT do Caju. O Tricolor abriu o placar em trapalhada da defesa adversária, viu o Furacão passar à frente do placar, mas conseguiu chegar ao empate na etapa final.

Situação da tabela

As duas equipes permanecem na mesma situação na tabela. O Athletico-PR segue em nono e o São Paulo vem logo em seguida, em 10º. Ambos os times têm nove pontos - um a menos que o Bahia, oitavo colocado e primeiro time na zona de classificação ao mata-mata.

📋 Resumo do jogo

⚫🔴⚫ ATHLETICO-PR 2 x 2 SÃO PAULO 🔴⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (7ª rodada)

🏟️ Local: CAT do Caju, em Curitiba (PR)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: às 15h (de Brasília)

Gols:

⚽ Gabriel Feitosa [contra], aos 00' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Kayke, aos 03' do 1ºT (Athletico-PR)

⚽ Kauan Stabelini, aos 24' do 1ºT (Athletico-PR)

⚽ Gustavo Miranda, aos 32' do 2ºT (São Paulo)

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Como foi o jogo?

O São Paulo abriu o placar no primeiro lance de ataque da etapa inicial. Após lançamento de Kaio, Gabriel Feitosa foi cabecear para o goleiro, perdeu o tempo da bola e acabou testando para o fundo da própria meta. Três minutos depois, o Athletico-PR respondeu. Kayke fez grande jogada individual, driblou Isac e bateu cruzado para igualar o marcador. A virada veio aos 24, com Kauan Stabelini, aproveitando rebote em finalização de Kayke para marcar com o gol vazio.

No segundo tempo, o jogo ficou mais físico, com poucas chances para os dois lados. O São Paulo aproveitou uma boa oportunidade aos 32 minutos. Após cruzamento de Angelo, Gustavo Miranda chutou de primeira e igualou o marcador. O Athletico-PR criou perigo na reta final, chegando a acertar o travessão, mas o empate se manteve no placar.

Próximos jogos

Athletico-PR

América-MG x Athletico-PR | 8ª rodada do Brasileirão sub-20

Data e hora: 26/04 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

São Paulo