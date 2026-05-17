Com derrota, São Paulo chega a seis anos de jejum fora contra o Fluminense

O São Paulo ampliou um incômodo retrospecto fora de casa ao ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 neste sábado, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas manteve o Tricolor Paulista sem vencer longe de seus domínios contra os cariocas, como também estendeu o jejum para seis anos.

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Nos últimos seis jogos como visitante diante do Fluminense, o São Paulo sofreu seis derrotas, com 16 gols sofridos e apenas três marcados, além de três partidas sem balançar as redes.

A última vez que o Tricolor Paulista somou pontos fora de casa diante dos cariocas foi em 2020, quando venceu o Fluminense por 2 a 1, pela segunda rodada do Brasileiro daquele ano.

Além do jejum no confronto, o São Paulo também chegou ao seu sexto jogo sem triunfar na temporada, a pior sequência do clube desde janeiro de 2025, quando, somado ao final de 2024, alcançou a mesma marca.

Na sequência negativa, o clube também sofreu derrotas para Corinthians e Juventude, o que resultou na eliminação da Copa do Brasil e na demissão de Roger Machado. O Tricolor também empatou com Millonarios, Bahia e O'Higgins.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo segue com 24 pontos e permanece na quarta colocação, mas pode perder posições ao longo da rodada.

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