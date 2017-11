Desfalcado, São Paulo pega Botafogo para liquidar risco de queda

O São Paulo terá neste domingo mais uma oportunidade de liquidar com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partir das 17 horas (de Brasília), o desfalcado time tricolor enfrentará o Botafogo, no Pacaembu, pela 36ª rodada do torneio nacional.

“Domingo temos que vencer e retomar uma regularidade. Temos que pontuar contra um time que briga por vaga na Libertadores. Será um jogo difícil, mas precisamos dos três pontos. Com uma vitória, chegaremos aos 48 pontos e ficaremos mais tranquilos”, avaliou o centroavante Lucas Pratto.

Com a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na última quarta-feira, o São Paulo caiu para o 12º lugar, com 45 pontos, e viu ser interrompida uma série invicta de cinco jogos. Um triunfo do Tricolor no domingo, no entanto, além de sacramentar a permanência na primeira divisão, diminuiria para três pontos a distância para os cariocas, que brigam por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

“Nós pensamos em pontuar o quanto antes. Buscar objetivo principal continua sendo o máximo número de pontos para nos livrarmos de qualquer risco. E faremos o nosso máximo por isso”, projetou o técnico Dorival Júnior, que tem problemas na montagem da equipe.

Principal jogador do São Paulo, Hernanes está fora por conta do terceiro cartão amarelo, assim como Robert Arboleda. Já Christian Cueva, apesar de ter voltado ao Brasil após ter classificado o Peru à Copa do Mundo, não foi relacionado para o confronto. Com problemas no joelho direito, Maicosuel e Jonatan Gomez completam a lista de desfalques.

Sendo assim, Lucas Fernandes e Júnior Tavares, improvisado na ponta esquerda, devem compor o meio-campo tricolor – Shaylon também é opção para a vaga de Cueva. No miolo de zaga, a tendência é que Bruno Alves seja o escolhido para formar dupla com Rodrigo Caio. Já Éder Militão, livre de suspensão, retomará a lateral direita, que foi ocupada por Araruna na quarta-feira.

Já o Botafogo, sexto colocado, com 51 pontos, defende a permanência na zona de classificação para a Copa Libertadores. No entanto, necessita se recuperar da derrota por 2 a 1 para o lanterna Atlético-GO, a segunda consecutiva em casa. Antes, o time tinha sido superado pelo Atlético-PR por 1 a 0.

“Temos três jogos pela frente e dependemos apenas dos nossos próprios resultados. Agora é trabalhar de olho no futuro e de vitórias importantes para a vaga na Libertadores ser conquistada”, afirmou o goleiro paraguaio Gatito Fernández.

“Estamos todos aqui focados em levar o Botafogo para a Copa Libertadores. Queremos escrever nossos nomes na história do clube e posso garantir que estão todos comprometidos”, sustentou o técnico Jair Ventura, que esconde a escalação e pode promover mudanças. O treinador ainda aguarda a recuperação do lateral-esquerdo Víctor Luís, sofrendo com uma entorse no tornozelo direito. Se ele for vetado, Gilson segue no posto.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOTAFOGO

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 19 de novembro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Marcos Guilherme, Petros, Lucas Fernandes e Júnior Tavares (Shaylon); Lucas Pratto

Técnico: Dorival Júnior

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís (Gilson); Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinícius; Guilherme e Brenner

Técnico: Jair Ventura