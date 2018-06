Com a “bateria recarregada”, Diego Souza já mira briga pela liderança

Foram 13 dias de folga, mas chegou a hora de voltar ao trabalho. O São Paulo se reapresenta na tarde dessa terça-feira, no CT da Barra Funda, para a intertemporada de treinos antes do segundo semestre. E Diego Souza já vislumbra a briga pela ponta do Campeonato Brasileiro.

“Recarregamos a bateria nesta pausa para a Copa do Mundo e vamos trabalhar bastante agora neste período de ajustes. Temos o objetivo de acirrar a disputa pelos primeiros lugares, e por isso voltaremos focados”, avisou experiente jogador.

Com oito gols na temporada, o camisa 9 só marcou menos que Nenê (10 gols). Nos últimos jogos antes da pausa nas competições, Diego Souza embalou de vez e caiu nas graças do torcedor depois de um início ruim, em que quase acabou empestado ao Vasco da Gama.

“Estou adaptado ao clube e feliz com a equipe, que ganhou corpo durante a temporada. Com o time bem, todos ficam bem. Que a gente consiga prolongar essa boa fase no segundo semestre”, afirmou, sem deixar de ressaltar a importância de Diego Aguirre nessa boa fase individual e coletiva.

“Nosso treinador está sempre presente, é experiente e sabe o que quer. Tenho certeza que fará um bom trabalho na intertemporada para manter o crescimento da equipe”, concluiu Diego Souza.

O São Paulo é terceiro colocado no Brasileirão com os mesmos 23 pontos que o Atlético-MG, vice-líder. O Flamengo é o dono da ponta, com 27 pontos. Logo na primeira rodada do nacional depois do Mundial da Rússia, São Paulo e Flamengo se enfrentarão pela 13ª rodada da competição. Além disso, o Tricolor segue vivo na Copa Sul-Americana.