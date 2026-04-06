Com baixas e reforço na zaga, São Paulo encerra preparação para estreia na Sul-Americana

O São Paulo está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana. O elenco tricolor se apresentou no SuperCT pela manhã desta segunda-feira para realizar as últimas atividades com foco no duelo contra o Boston River, do Uruguai, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça, no Estádio Centenário, pelo grupo C da competição. Para a partida, Roger Machado ganhou um reforço para o setor defensivo, mas terá baixas importantes.

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Como foi o treino

Primeiramente, foi apresentado ao elenco um vídeo com instruções para o jogo, feito pela comissão técnica. Logo em seguida, os atletas fizeram atividades de aquecimento para realizarem um treino tático sob os comandos de Roger Machado. A delegação do São Paulo embarca ainda nesta tarde rumo ao Uruguai.

Reforço na zaga

Para a partida, Roger volta a ter Alan Franco como opção na zaga do Tricolor. O argentino vinha com dores na panturrilha direita e foi baixa nos dois últimos compromissos da equipe. Ele treinou normalmente com o grupo nesta segunda e não tem mais restrições para entrar em campo.

Além de Alan Franco, o jovem de 19 anos Osorio é outra novidade para o confronto. Esta é a primeira vez que o atleta, cria das categorias de base do clube, é relacionado entre os profissionais.

Desfalques

Por outro lado, o treinador terá baixas importantes na estreia. Luciano e Sabino sofrem com sobrecargas na panturrilha direita e irão permanecer em São Paulo.

Já Calleri recebeu oito pontos no supercílio após choque de cabeça contra o Cruzeiro e também não enfrenta o Boston River. Por último, Lucca relatou dores na região anterior da coxa direita, que também fica na capital paulista. Arboleda segue no Equador e também é baixa.

Provável escalação

Assim, Roger Machado deve escalar o São Paulo com: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Dória (Alan Franco), Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho (Cauly); Artur, Ferreirinha e André Silva

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

(primeira rodada da Sul-Americana) Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)